Trabzon’da Tarihi Ruhban Okulu ve Kilise Çürümeye Terk Edildi

Evrim Kepenek

İshak Üçüncü, Trabzon Sürmene’de bulunan Ruhban Okulu ve kilisenin koruma altına alınması talebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurdu.

“Trabzon’da camiiye dönüştürülen kiliselerin tekrar kilise olmasını istiyoruz ibadet hakkı gasp edilemez, kutsal mabetlerin orijinalliği bozulamaz tarihi yapının asıl sahiplerinin kullanması gerekmektedir. Bu binalar tarihi binalar. Sahip çıkılması ve korunması gerekiyor. Sadece ben böyle düşünmüyorum. O bölgede yaşayanlar da tarihi binaların korunmasını istiyor. Buraları bizim için bir değer ancak biz değerini bilmiyoruz. Talan içinde bırakılmış bu binalar. Ben buna engel olmak istiyorum.”

Bu cümleler, Trabzon Sürmeneli İshak Üçüncü’ye ait. Üçüncü’nün sözünü ettiği binalarsa, Sürmene’ye bağlı Cida Köyü’nde bulunan Ruhban Okulu ve Dirlik Köyü’ndeki tarihi kilise.

Her iki yapının da korunması gerekirken çürümeye terk edildiğini belirten Üçüncü, elektronik dilekçe yolu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, tarihi yapıların korunması talebiyle başvuru yaptı.

Köylülerin çabası sonuçsuz kaldı

Üçüncü, dilekçesinde şu noktalara değindi:

“Sürmene’de yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan Ruhban Okulu Cumhuriyet döneminde Dirlik Köyü İlkokulu ve lojmanı olarak kullanıldı. Sekiz yıllık taşımak eğitimden sonra boşaltılan bu okul uzun süre süredir sahipsiz ve kaderine terk edildi.

“Yöre halkının otel ve yöresel ürünler atölyesi ya da Sürmene Müzesi olarak değerlendirelim girişimleri olsa da izlek bir türlü aşılamadı, iki katlı ve yüksek tavanlı yapılan bu binanın arka kısımda yapılan orijinal taş merdivenleri ise sonradan yıktırıldı.”

“Ruhban okulu kurtartılmayı bekliyor”

“Sürmene Cida Köyü’nde çürümeye terk edilen onlarca binadan biri olan Ruhban Okulu da kurtarılmayı bekliyor” diyen Üçüncü, dilekçesinde, şunlara dikkat çekti:

“Dirlik Köyü sakinleri, köylerinde bulunan ve Rumlar tarafından yaptırıldığı belirtilen tarihi kilisenin onarılarak, inanç turizmine kazandırılmasını istiyor, köydeki kilise önemli bir yer tutuyor. Yılların ve doğal şartların etkisiyle kiliselerin bazıları yıkılırken bazıları camilere dönüştürüldü.”

“İnanç turizmine açılsın”

“Müslümanlar tarafından camii olarak kullanılamadı. Tekrar orijinal haline getirilmesini tarihi Rum Kilisesi’nin onarılarak inanç turizmine kazandırılmasını istiyoruz. Bu kilisenin bu halde görülmesi bizi üzüyor. En kısa zamanda yenileme çalışmalarının başlatılmasını istiyoruz. Turizme kazandırılmasını istiyoruz.

“Vatandaşlar köyümüze gelip ziyaret etsin. Rumlardan kalmış bu kilisemizin yapılmasını ve restore edilmesini ziyarete açılmasını biz de köy halkı olarak istiyoruz.” (EMK)

* Fotoğraflar: İshak Üçüncü

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