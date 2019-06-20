Ortodoks Gençliği Buluşması’nın İkincisi Antakya’da Yapılacak

Hatay ve Mersin illerinde bulunan Ortodoks Kiliselerine bağlı gençler, ‘Ortodoks Gençliği Buluşması’ adı altında geniş çaplı bir etkinlik düzenliyor. İlki geçen sene Arsuz’da gerçekleştirilen etkinliğin bu seferki adresi Antakya olacak.

Bu yılki Ortodoks Gençliği Buluşma programı, 30 Haziran 2019 Pazar günü Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Kilisesinde saat 14.30’da başlayacak. Programda ilk olarak Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fadi Hurigil ile Antakya Kilisesi Pederi Dimitri Doğum birer açılış konuşması yapacaklar. Açılış konuşmalarının ardından Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Kostantin Kayal ise “Aile Küçük Bir Kilisedir” başlığı altında, bölge gençlerine yönelik bir sunum gerçekleştirecek.

Papaz adayı olan Teolog Abdullah Papasoğlu da “Eşler Arası Sağlıklı İletişim ve Mutlu Bir Aile Kavramı” konusunda bir sunum gerçekleştirecek ve daha sonra kilisenin bahçesinde kısa bir kahve molası verilecek.

Molanın ardından ise programın ikinci bölümünde Samandağ Ortodoks Kilisesi Pederi Dimyan Yakupoğlu “Çocukların Hristiyanca Eğitimi” konusunda, katılımcılara bilgiler aktaracak, daha sonra Psikolojik Danışman ve Aile Danışmanı Ceylan Naz Büyükgazel “Çocuklarımızın Psikolojik Gelişimindeki Yararlı ve Zararlı Etkenler” konusunda bilgiler verecek.

Antakya Ortodoks Kilisesi Pederlerinden Can Dellüller’in kapanış konuşmasının ardından Ortodoks Gençliğinin yıl boyunca yaptığı etkinlikleri tanıtan bir slayt gösterisi gerçekleştirilecek. Pederlerin önderliğinde yapılacak şükür duasının ardından hep birlikte akşam yemeği yenecek ve ardından müzik eşliğinde eğlence tertip edilecek.

30 Haziran 2019 Pazar günü Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Kilisesinde gerçekleştirilecek olan ‘Ortodoks Gençliği Buluşması’na bölgedeki tüm Hristiyan gençliğinin büyük ilgi göstermesi bekleniyor. (SAT-7 TÜRK/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

http://haber.sat7turk.com/ortodoks-gencligi-bulusmasinin-ikincisi-antakyada-yapilacak/

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