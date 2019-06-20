Maral Ayvaz’dan ilk albüm…

Küçük yaşta Ermeni Kilisesi Korosu çalışmalarına katılarak müzik hayatına başlayan Ayvaz, ilk albümü ‘Maral Gibi’ ile seyirciyle buluşacak.

Ermenice sözlü solo performanslarıyla tanınan Maral Ayvaz, ilk albüm projesi ‘Maral Gibi‘yi 21 Haziran 2019’da dinleyiciye sunacak. Albümün müzik direktörlüğünü müzisyen, aranjör Ari Hergel üstlendi. Hergel, albümdeki 7 şarkının düzenlemesini gerçekleştirdi. Almanyalı gitarist, müzisyen Aren Emirze’nin bestesi olan ‘Vayri Dzağig’ adlı şarkının kaydı Almanya’da gerçekleştirildi. Albümde Ermenice şarkılarla, modern estrümanlar klasik Ermeni çalgıları bir arada olacak.

http://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/maral-ayvazin-ilk-albumu-41250352

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