Kilisede Taksim Trio / Klarnet keyfi

Sinan Eskicioğlu

Almanya’nın Osnabrück şehrinde bir festival. ‘Morgenland Festival’ yani ‘Şark Festivali’.

15 yıldır düzenlenen bu festivale bu yıl 1000’den fazla sanatçı davet edildi. Davet edilen sanatçılar İran, Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan, Kazakistan ve Türkiye’den.

Osnabrück’deki festivalde beni ilgilendiren, Taksim Trio’nun ve İzmirli hemşehrim Hüsnü Şenlendirici’nin gelecek olmasıydı.

Taksim Trio, gerçekten işlerine hakkını veren ve hatta enstrümanlarına aşık olan çok değerli müzisyenlerin oluşturduğu bir grup. Çok başarılı çalışmalara imza attılar. Kanun ustası Aytaç Doğan, bağlamada İsmail Tunçbilek ve tabii ki klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici.

Taksim Trio’yu dinlemek çok güzel, hele de klarnetin o buğulu melodisi olunca, ruhumuzun gıdasını sağlamış oluyoruz. – Reklam –

Değerli sanatçılarımız için o kadar yolu gitmek zor olmadı. Şehrin merkezindeki en büyük kilise konser için hazırlanmış, Marien kilisesi. Bu kilise 13. Yy’da yapılmaya başlanmış tarihi bir yapı. Tarihi belediye binasının yanında yer alan bu kilisede müzik dinletisinin düzenlenmiş olması, bu festivale verilen değeri de gösteriyor.

Biraz da konserin güzelliğinden ve kilisedeki atmosferden bahsedeyim. Konseri dinlemeye gelenlerin büyük çoğunluğu Alman toplumundandı. Oran verecek olursam, %80 Alman ve %20 Türklerdi. Dinletiyi merakla bekleyen hazirun çok sessizdi. Taksim Trio sanatını icra etmeye başladığında, sessizliğin yerini durmak bilmeyen alkışlar almıştı. ‘Modern bozlak’ mı dersiniz, büyük sanatçımız Sezen Aksu’nun ‘belalım’ mı dersiniz, herşey vardı. Ve en güzeli de, Almanya’da Almanlarla birlikte o müziğin evrensel mesajını almak ve eşlik etmekti.

Kendisini dinlemekten büyük haz duyduğum Hüsnü Şenlendirici’nin solo klarnet sunumlarına zaten diyecek söz bulamıyorum.

Belki zihinlere çeşitli sorular gelebilir: ‘İlahiyat eğitimi almış bir araştırmacı yazarın klarnetle ne ilgisi olabilir?’

Yanlış.

Müzik ruhun gıdası ve müzik demek illaki ilahi olması değildir ve müzik dini olmak zorunda değil.

Hele de konu klarnet ve Hüsnü ise, durum daha da değişiyor.

Kendisinin de jazz-jazzblues meraklısı olduğunu da bildiğim için daha da yakın hissediyor insan kendini.

Konser sonunda kendisine kitabımı de sunma imkanı buldum. Açıkcası sevindim. Mütevazı olduğunu zaten sezmiştim ama bunu yaşayarak görmem de beni sevindirdi. İşte sanatçı budur demek güzeldi. Teşekkürler Taksim Trio,

Teşekkürler Hüsnü Şenlendirici…

Sevgi ve Bilgiyle kalın

http://www.ocakmedya.com/ocak_yazar/2019/06/20/kilisede-taksim-trio-klarnet-keyfi/

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