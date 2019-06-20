“Hasankeyf sular altında kalmaktan kurtarılmalıdır”

Ilısu Barajı’na su tutulmaya başlanacağına ilişkin haberlerin ardından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz bir açıklama yaptı.

Koramaz açıklamasında, “Barajın devreye girmesi ile 250’ye yakın höyük, 5 binden fazla mağara, tarihi camiler, minareler, kilise kalıntıları, sahabe kabirleri, türbeler, tarihi köprüler gibi eşsiz değerler ile henüz bilimsel kazıları yapılmamış çok sayıda arkeolojik alan ve tarım toprakları sular altında kalacak” dedi.

Ilısu Barajı’nın Türkiye’nin enerji kurulu gücüne katkısının yaklaşık yüzde 1.4 oranında olacağına değinen Koramaz, “Elektrik üretiminde mevcut kurulu gücümüzün ihtiyacı fazlasıyla karşıladığı bilinmekteyken, daha fazla elektrik üretmek için binlerce yıllık tarihi ve çevreyi katledecek bir santralin devreye sokulmak istenmesi tamamen akıl dışıdır” ifadelerini kaydetti.

HASANKEYF’E SAHİP ÇIKALIM

12 bin yıllık Hasankeyf’in bütün itirazlara rağmen yok olma tehdidi ile karşı karşıya olduğunun altını çizen Koramaz, şunları ifade etti:

“UNESCO’nun on kriterinden dokuzunu yerine getirmesine rağmen, ne Hükümetin ne de UNESCO’nun Hasankeyf’in Dünya Miras Listesi’ne alınması yönünde bir girişimi oldu. Yöre halkı göçe zorlandı, bölge insansızlaştırıldı, tarihi kent bir şantiye alanına dönüştürüldü. Her ne kadar bazı anıt eserler oluşan tepkileri azaltmak amacıyla taşınsa da elverişsiz koşullar altında gerçekleştirilen taşıma işlemleri nedeniyle tarihi eserler tahrip edildi.

Dicle Nehri’nin kenarında bulunan bu kültürel ve doğal miras yok edilmek üzere. Binlerce yıllık Anadolu uygarlıklarının bizlere bıraktığı mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarmamız gerekirken tam tersine bu değerleri yok etmeye kimsenin hakkı yoktur. Ilısu projesi durdurulmalı ve Hasankeyf sular altında kalmaktan kurtarılmalıdır.

Bu yıkıma son verilmesi için son ana kadar mücadeleye devam etme kararlılığında olduğumuzu hatırlatarak, tüm duyarlı çevreleri Hasankeyf’i sahiplenmeye davet ediyoruz.”

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