Genç’ten, Trabzon’luya Yunanlı iması yapanlara kınama

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Dün Esenlerde gazeteci Hüseyin Koç ile hemşeri ziyaretimizde Trabzon Ortahisar bel. Bşk. Ahmet Metin Genç ile karşılaştık. Bu vesile ile Esenler bel. Başkanı Tevfik Göksunun talihsiz açıklamasını sorduk, Sayın Genç; söylem gerçekten kabul edilemez dedi. ve gerekli basın açıklamasını yapmıştım dedi.

Bizde kendisinin Trabzon hassasiyetini tebrik ettik, Ülkenin çimentosu Trabzonlu gerçeğinin dejenere edilmesine izin vermemekte fikir birliğinde olduğumuzu gördük, Teşekkür ederiz.

A.Metin Genç’in söz konusu basın açıklaması:

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç son dönemde sosyal medya ve bazı yayın organlarında Trabzon ile ilgili yapılan açıklamalara tepki gösterdi .

Genç yapılan açıklamaları “hangi siyasi kimlik ile yapılırsa yapılsın asla kabul edilemezdir dedi . Genç açıklamasına”Fatih Sultan Mehmet Han’ın 1461 tarihinde fethettiği, Yavuz Sultan Selim Han’ın valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman Han’ın doğduğu ve tarih boyunca her daim kahramanlıkları ile bilinen bir memleketi, Pontus sözleri ile itham eden hadsiz kişilerle karşı karşıyayız” diyerek devam ederken, “İşgalci Rus ordusuna karşı 22 gün 22 saat kahramanca direnen, 24 Şubat 1918 tarihinde düşman işgalinden şerefli bir şekilde kurtulan Trabzon halkını ahlaksızca itham etmek kimsenin haddine değildir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üç kez ziyaret ettiği ve şu cümlelerle övdüğü bir şehirdir Trabzon. “Arkadaşlar, beş yıl önce ilk defa Samsun’a ayak bastığım zaman bana gönül gücü veren vatandaşlarımın ilk safında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım.

Sakarya büyük kanlı savaşında, üçüncü tümen ile yetişen Trabzon çocuklarının savaş alanında gösterdikleri fedakârlıkların kıymetli anısı daima aklımda işlenmiş kalacaktır. Bu vatansever halka, o kahraman çocuklara sahip olan bu kıymetli memleketimizi bir Ermenistan kapısı veya hayal edilen bir Pontus krallığı ülkesi yapmak istek ve tehditleri ne uğursuz idi.

Şüphesiz o kâbuslar sonsuza dek hayal olmuştur.” Trabzon, tarih boyunca hep kahramanlığı ve şerefi ile nam salmış güzel bir diyardır. Bizim alnımız ak, tarihimiz paktır. Trabzon’u karalamak kimsenin haddine değildir. Bu şehire laf söylemeyi bırakın, yan gözle bile bakanların akibeti hayr olmamıştır” diye konuştu.

Genç, “Bu kendini bilmezler bize ve bizimle beraber Trabzon ve civarında yaşayan herkese Pontus diyerek, bilerek ya da bilmeyerek kime hizmet ediyorlar acaba?

Hangi değirmene su taşımaktalar?

Neyin hesabını gütmekteler?

Tarih boyunca Trabzon her daim devletinin yanında yer almıştır.

Terör sevicilerinin partisinin Trabzon’da bürosunun olmaması da bu bakışa bir işarettir. Kimse şanlı ismimizi karalamaya çalışmasın. Bu beyhude bir çabadır. Bu tür söylemleri ısrarla söyleyenleri ve paylaşanları, hangi siyasi görüşten olursa olsun, şiddetle kınıyorum . Bu tür konuşmaların öznesi olan şahısların Trabzon’dan ve hemşehrilerimizden özür dilemesini bekliyorum” dedi.

http://7-24esenlerhaber.com/haberdetay/Gencten-Trabzonluya-Yunanli-imasi-yapanlara-kinama/6555

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