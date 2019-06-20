Ermeni güreşçiler Avrupa Şampiyonası’nda 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı

Ermenistan’ın Greko-Romen Güreş Ergen Takımı İtalyan’ın Faenza şehrinde düzenlenen Avrupa Şapiyonası’nda 3 bronz ve 1 gümüş madalya kazandı.

Ermenistan Milli Olimyat Komitesi’nden edinen bilgiye göre Vigen Nazaryan 80 kg sıkletinde gümüş madalyaya Homeros Arakelyan(45 kg), Karapet Manvelyan (48 kg) ve Armen Harutunyan (51 kg) ise bronz madalyaya layık görüldü.

Ermenistan Takımından Avrupa Ergen Şampiyonasına güreşçilerden Varujan Antonyan (55kg), Aşot Khaçatryan (60 kg), Aram Khaçikyan (65 kg), Lyova Khaçatryan (71 kg), Razmik Mahlumyan (92 kg) ve Razmik Kurdyan (110 kg) da katıldı.

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