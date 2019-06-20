ABD’den Karabağ”a mayın temizlemesi için 1.5 milyon dolarlık destek sağlanacak

ABD, 2020 yılında Ermenistan’a 100 milyon dolarlık destek sağlayacak. Bu rakam, daha önce öngörülenden 40 milyonla fazladır.

ABD Kongre üyesi Jackie Speier, şu anda Ermenistan’a destek verilmesinin ABD için çok önemli olduğunu dile getirirken, ABD’nin, bu yardımın, ülkede demokrasinin pekiştirilmesine yönelik projeler için kullanılacağını ümit edttiği öğrenildi.

Aynı zamanda ABD, Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) mayın temizleme ve yeniden yapılandırma çalışmaları için de 1.5 milyon dolar ayıracak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/19/ABD-Karabağ-mayın-temizlemesi/157753

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...