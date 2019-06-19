Saklı Haç belgesel ekibi Yeni Akit’e dava açacak

Gazeteci Altan Sancar ve Serhat Temel’in yönetmenliğinde çekilen, Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde yaşayan Müslümanlaştırılmış Ermenilerin 1915’ten günümüze uzanan hikâyelerine odaklanan “Saklı Haç” belgeseli, ilk gösteriminini 16 Haziran’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Milliyetçi “Yeni Akit” gazetesi, belgeseli hedef gösterdi.

Belgeselle ilgili olarak, ‘Türkiye’yi Ermeni soykırımı yapmakla suçlayan Batı’nın sözde iddialarına, PKK terör örgütü destekçisi çevreler de Türkiye içinden destek veriyor. 1915 Ermeni Tehciri olayını Ermeni soykırımı olarak öne süren çevreler, yurtdışında yapılan Türkiye’yi köşeye sıkıştırma operasyonlarına gönüllü elçilik yapıyorlar. Ermeni torunu olduğunu söyleyen Yönetmen Altan Sancar, “Saklı Haç” adıyla çektiği belgesel filmle sözde Ermeni soykırımı iddialarına destek verdi’ ifadeleri yer aldı.

Belgeselin yönetmenlerinden Altan Sancar Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bizleri açık biçimde hedef gösteren Yeni Akit’e karşı hukuki girişimleri başlatacağız. Bilinmesini isteriz ki başımıza gelebilecek tüm olumsuzluklardan Yeni Akit sorumludur” diyerek hukuki süreç başlatacaklarını belirtti.

Bizleri açık biçimde hedef gösteren Yeni Akit'e karşı hukuki girişimleri başlatacağız. Bilinmesini isteriz ki başımıza gelebilecek tüm olumsuzluklardan Yeni Akit sorumludur. https://t.co/bPNwydxsYu — Altan Sancar (@altansancaryan) June 18, 2019

ERMENİ HABER AJANSI

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