“Mrs. Universe” Güzellik Yarışmasında Ermenistan’ı Zara Gemilyan temsil edecek

2019 yılın Nisan ayında ABD’nin California eyaletinde düzenlenen “Mrs. California Globe” Güzellik Yarışması’nın birinciliği kazanan Ermeni güzeli Zara Gemilyan, Mrs. North America Globe” Yarışması’nda “Vitse Miss ” ünvanına layık görüldü.
“Mrs. North America ” Güzellik Yarışması 12-16 Haziran tarihler arasında Palm Springs’de düzenlendi.
Zara Gemilyan “Mrs. Armenia” olarak tanındı ve Çin’de Kasım ayında düzenlenecek “Miss Universe” yarışmasına katılmaya hak kazandı.
ERMENİ HABER AJANSI
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