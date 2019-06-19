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“Mrs. Universe” Güzellik Yarışmasında Ermenistan’ı Zara Gemilyan temsil edecek

2019-06-19

2019 yılın Nisan ayında ABD’nin California eyaletinde düzenlenen “Mrs. California Globe” Güzellik Yarışması’nın birinciliği kazanan Ermeni güzeli Zara Gemilyan, Mrs. North America Globe” Yarışması’nda “Vitse Miss ” ünvanına layık görüldü.

“Mrs. North America ” Güzellik Yarışması 12-16 Haziran tarihler arasında Palm Springs’de düzenlendi.

Zara Gemilyan “Mrs. Armenia” olarak tanındı ve Çin’de Kasım ayında düzenlenecek “Miss Universe” yarışmasına katılmaya hak kazandı.

ERMENİ HABER AJANSI

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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