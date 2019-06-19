Hatay’daki Ortodoks Kiliselerinden ‘Pentikost’ Kutlamaları

Paskalya Bayramından sonraki 50’ci günde, ‘İsa Mesih’in Göğe Yükselişinin ve Kutsal Ruh’un Havarilerin Üstüne İnişinin’ kutlandığı “Pentikost Bayramı” İskenderun’da ve Hatay’ın diğer bazı ilçelerinde özel ayinlerle kutlandı.

İsa Mesih’in haç üzerinde ölümünün ardından yeniden dirilerek göğe yükselişinden sonra Kutsal Ruh’un Havarilerin üzerine indiği gün olarak kutlanılan “Pentikost Bayramı” için İskenderun Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi başta olmak üzere Hatay’daki tüm Ortodoks Kiliselerinde birer ayin düzenlendi. Bu özel ayin İskenderun’un yanı sıra Antakya, Arsuz, Samandağ ve Altınözü Ortodoks Kiliselerinde de gerçekleştirildi.

İskenderun ve Arsuz Ortodoks Kiliseleri’ndeki Ayini Peder Dimitri Yıldırım, Antakya Ortodoks Kilisesindeki ayini Pederler Dimitri Doğum ve Can Dellüller, Samandağ Ortodoks Kilisesi’ndeki Ayini Pederler Trifon Yumurta ve Dimyan Yakupoğlu, Altınözü Tokaçlı Ortodoks Kilisesindeki ayini Peder Mihail Papas ve Altınözü Sarılar Ortodoks Kilisesindeki Ayini Peder Cebrail Kuşoğlu yönetti.

Kalabalık cemaat üyelerinin eşlik ettiği ayinlerde Kutsal Ruh’un inişiyle ilgili İncil’den bölümler okundu. Birçok kilisede ise ayin sonrasında cemaat üyelerinin üzerine yılların geleneği olarak su serpildi. (SAT-7 TÜRK/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

http://haber.sat7turk.com/hataydaki-ortodoks-kiliselerinden-pentikost-kutlamalari/

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