Ermenistan, Türk kökenli Alman yazarını Onur madalyası için aday gösterdi

Goethe Enstitüsü, kültürlerarası diyaloğun teşvik eden kişileri Almanya Federal Cumhuriyeti’nin onur madalyasıyla onurlandırıyor. 2019 yılında bu ödül, Türk kökenli Alman yazar Doğan Akhanlı’ya takdim edilecek. Bu madalya için Akhanlı’nın Ermenistan tarafından aday gösterildiği dikkat çekti.

Ermenihaber ajansından edinilen bilgiye göre, Ödül Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu adalet olurken sessiz kalamayanlar vardır. Onlardan biri olan Doğan Akhanlı, Türkiye’nin geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğini açık ve net şekilde ifade ediyor. Onun eserleri gerçektir, halkları barışa götüren özel yollar olan romanlarında mükemmel bir şekilde yansıtılan acı bir gerçek.”

Sessiz kalamadığı için Türkiye’de baskılara maruz kalan ve defalarca hapsedilen Doğan Akhanlı, kitaplarında sık sık Ermeni Soykırımı konusuna da değiniyor. Türkiye’de gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı’ndan açık bir şekilde bahseden yazar kendini Ermeni ve Türk halkları arasında bir köprü olarak görüyor ve iki halkı barıştırmak hedefindedi.

Almanya Federal Cumhuriyeti’nin onur madalyasının takdim töreni, her yıl Johann Wolfgang Goethe’nin doğum günü olan 28 Ağustos’ta düzenleniyor.

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