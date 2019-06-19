Ararat Mirzoyan: Ermeni makamları, herhangi bir ülkenin Ermenistan’ın iç işlerine müdahale etme girişiminde sert durmaktadır

Ermenistan makamları, herhangi bir ülkenin Ermenistan’ın iç işlerine müdahale etme girişiminde sert durmaktadır. Beyan Ermenistan Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan’ın gzetecilere yaptığı açıklamasıyla geldi.

Ermeni makamları, dünyanın tüm ülkelerinin iç işlerine müdahale etmeye teşebbüs etme teorisini gözlemleme konusunda sert bir duruş gösteriyor.

Ararat Mirzoyan, Rusya Büyükelçisi ile çok sayıda görüşmesi olduğunu bildirdi, birçok konuyu tartıştı. Mirzoyan, “Karşılıklı egemenliğe saygı hakkında da konuştuk” dedi.

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