Tiflis’te Ermeniler ‘Dolma-2019’ festivalini gerçekleştirdi

Gürcistan’da ‘Şuşanik’ Ermeni kadınları derneği Gürcistan Ermeni kilisesinin desteğiyle Tiflis’te bulunun Surb Gevorg kilisenin avlusunda dolma festivali düzenledi. ‘Dolma-2019’ adını taşıyan festivale Tiflis’teki Ermenistan büyükelçisi ve büyükelçilik çalışanları da katıldı.

Gürcistan Ermeni kilisesinin ruhani önderi Vazgen Piskopos Mirzakhanyan milli değerleriyle birlikte Ermeni mutfağını da tanıtmanın güzel bir gelenek haline geldiğini ifade etti. Ona göre Ermeni mutfağı Ermeni kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır.Vazgen Piskopos Mirzakhanyan dolmalarla dolu tencereleri kutsadı ve festivale başarılar diledi.

Gürcistan’da Ermenistan büyükelçisi Ruben Sadoyan böyle etkinliklerin önemini vurgulayarak Ermeni mutfağına adanmış festivallerinin çoğalmasını temenni etti.

‘Dolma-2019’ festivaline farklı grupların performanslarıyla şarkılar ve oyunlar da eşlik etti.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...