Ermenistan Dışişleri Bakanı Washington’da Azerbaycanlı mevkidaşı ile bir araya gelecek

18 Temmuz’da Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan çalışma ziyareti için ABD başkenti Washington’a gidecek.

Washingtonda AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Minsk Grubu Eşbaşkanlarının aracılığıyla Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının görüşmesi gerçekleştirilecek.

Taraflar Artsakh (Karabağ) sorununun çözümü ili ilgili konular ele alacak.

Washington’da Bakan Mnatsakanyan ABD’li birçok üst düzey yetkili ile de görüşecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/18/Ermenistantan-ABD-Azerbaycan/157561

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