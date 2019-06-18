Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nde “Jean Sem. Ermeni Soykırımı’nın Ressamı” konulu daimi sergi açıldı

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nde ilk kez olarak bir galeri açıldı. Galeride ünlü ressam Jean Sem’in eserleri sergileniiyor. ‘Armenpress’ haber ajansına göre Müze’de “Jean Sem. Ermeni Soykırımı’nın Ressamı” konulu daimi sergi açıldı. Fransalı Ermeni ünlü ressam Jean Sem’e (Hovhannes Semerciyan) ait olan 10 eser sergilenmektedir. Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Sergiler Bölümü Başkanı Seda Parsamyan’ın anlattıklarına göre, Jean Sem henüz 2 yaşındayken anababası, Ermeni Soykırımı nedeniyle Osmanlı’dan Yunanistan’a buradan da Fransa’ya taşınmak zorunda kalmıştı. Bayan Parsamyan’a göre, Jean Sem’e ait olan eserler sergisi daha sonra genişletilecek ve ressamın diğer resimleri de sergilenecek.

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