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Dünyaca meşhur Ermeni Futbol Yıldızı Henrikh Mkhitaryan’ın düğününden kareler

2019-06-18

17 Haziran’da Ermenistan Futbol Milli Takım Kaptanı ve İngiltere’nin Arsenal kulübü orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan, ünlü Ermeni iş adamı Mikayel Vardanyan’ın kızı Betty Vardanian ile evlendi. 

Ermeni Futbol Yıldızı Henrikh Mkhitaryan ve Betty Vardanian’ın düğün töreni Venedik’in San Lazzaro (Surp Ğazar) adası’ndaki Mıkhitaryan Birligi Ermeni Katolik kilisesinde yer aldı.

Hatırlanacağı üzere Mkhitaryan ve Vardanian’in nişan töreni 2018 yılın Kasım ayında Londra’da düzenlenmişti.

İşte ünlü futbolcunun düğününden kareler:

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/18/Henrikh-Mkhitarya-Ermenistan-Betty-Vardanian-evlendi/157544

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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