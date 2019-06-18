Değabah Seçimi tarihi belli oldu

HYETERT – Türkiye Ermenileri Patrikliğinden yapılan açıklamaya göre, Başepiskopos Aram Ateşyan riyasetinde bugün sabah toplanan Ruhani Meclis, 27 Haziran Perşembe günü, Saat:10:00’da Değabah (Kaymakam) seçiminin yapılması karar verdi.
2019-06-18
Լոյս ի լուսոյ
HYETERT – Türkiye Ermenileri Patrikliğinden yapılan açıklamaya göre, Başepiskopos Aram Ateşyan riyasetinde bugün sabah toplanan Ruhani Meclis, 27 Haziran Perşembe günü, Saat:10:00’da Değabah (Kaymakam) seçiminin yapılması karar verdi.
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