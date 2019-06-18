 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Değabah Seçimi tarihi belli oldu

2019-06-18

HYETERT – Türkiye Ermenileri Patrikliğinden yapılan açıklamaya göre, Başepiskopos Aram Ateşyan riyasetinde bugün sabah toplanan Ruhani Meclis, 27 Haziran Perşembe günü, Saat:10:00’da Değabah (Kaymakam) seçiminin yapılması karar verdi.

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: