Değabah Seçimi tarihi belli oldu

HYETERT – Türkiye Ermenileri Patrikliğinden yapılan açıklamaya göre, Başepiskopos Aram Ateşyan riyasetinde bugün sabah toplanan Ruhani Meclis, 27 Haziran Perşembe günü, Saat:10:00’da Değabah (Kaymakam) seçiminin yapılması karar verdi.

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