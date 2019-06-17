Zakir Hasanov ‘büyük başarıya’ imza attı: Azerbaycan ordusu kendi şehrini bomblamayı başardı

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar sırasında Gence’de bulunan evlerden birinin üzerinde füze düştü.

Azadlık gazetesinin Baş editörü Ganimat Zahidi Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un ‘ciddi başarılara imza attığını’ ve Gence şehrini bombaladığını bildirdi.

Olay 12 Haziran’da meydana geldi. Ağstafa rayonunda yapılan tatbikatlar sırasında atış poligonundan atılan füze Gence’deki evlerden birine isabet etti.

Bilgilere göre yaralanan yada ölen olmadı. Turan ajansı bilgi edinmek için Savunma Bakanlığına başvuruda bulundu, ancak Savunma Bakanlığı tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.

Askeri Savcılık kapsamında incelemeler sürüyor. Bazı bilgilere göre koordinatları veren kişiye değil ateş açanlara ceza verilmesi bekleniyor.

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