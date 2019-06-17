Yazarlar Sendikası’ndan Edebiyat Festivali’ne Kınama

Türkıye Yazarlar Sendikası (TYS) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen İzmi Uluslararası Edebiyat Festivali’ni kınayan bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Yapılan uluslararası bir edebiyat festivalinde Türkiye coğrafyasında konuşulan Kürtçe, Rumca, Ermenice, Süryanice, Lazca, Çerkesce dillerinde yazanlara yer verilmemesini; aynı zamanda Türkçe yazan Kürt, Rum, Süryani, Ermeni, Çerkes kökenli yazarların uluslararası bir festivale çağrılmamış olmalarını; Türkiye Yazarlar Sendikası olarak edebiyatların birbirini tanıyarak bütünleşmesi, yazarların baskılara, haksızlıklara, adaletsizliklere karşı çıkarak birleşmesi adına eleştiriyor bu yıl 4. kez düzenleyen İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali yöneticilerini bu eksikliklerinden dolayı kınıyoruz.”

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