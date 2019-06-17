Ermenistan’ın Daimi temsilcisi UNESCO Frankofoni Grubu Genel Kuruluna başkanlık etti

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, Ermenistan’ın Daimi Temsilcisi, Frankofon Grubu Başkanı, Büyükelçi Christian Ter-Stepanyan’ın daveti üzerinde Frankofoni Grubu genel kurul toplantısına katıldı.

Dışişlerinden Armenpress ajansının edindiği bilgiye göre, toplantıda Christian Ter-Stepanyan, UNESCO’nun yetki alanlarındaki rolünü geliştirme ve güçlendirme çabaları için Frankofon Grubu adına Genel Direktöre teşekkür etti.

Ermenistan Cumhuriyeti’nin Daimi Temsilcisi Audrey Azoulay’a, Frankofon Grubu’nun çalışmaları ve planlanan faaliyetlerinden bilgi aktardı.

Özellikle, Christian Ter-Stepanyan, Charles Aznavour’un 9 Ekim’de Francophon Grubu tarafından düzenlenen ve Ermenistan’ın UNESCO ve Frankofon Zirvesi’ndeki başkanlık çerçevesinde “Birlikte Yaşamak” değerlerini destekleme konusundaki anma gecesine değindi. Ermenistan’ın Başkanlık edeceği ortak etkinlik 2020 yılının Mart ayında yapılacak.

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