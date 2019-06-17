Ermenistan Büyükelçisi, Kessab da dahil olmak üzere Suriye’nin Kuzey-Batı bölgelerini ziyaret etti

Ermenistan’ın Suriye Büyükelçisi Tigran Gevorgyan, Suriye’nin Kuzey-Batı bölgelerini ziyaret etti. Büyükelçi Gevorgyan, Lattakiya ile Ermeni nüfuslu Kessab’ı ziyaret ederek buradaki yerel yönetim ve Ermeni cemaati temsilcileriyle buluşmaları gerçekleştirdi.

News.am haberine göre, Tigran Gevorgyan’ı Lattakiya Valisi İbrahim Khudr al-Salem’i kabul etti. taraflar, Ermeni-Suriye ilişkilerinin perspektifini tartışırken, Lattakiya’daki Ermeni cemaatinin sorunlarına ve çözüm yollarına değindiler.

Vali, Ermeni cemaatinin eyaletin sosyo-ekonomik gelişimine katkısını çok takdir etti ve Ermenilerin ikili ilişkileri güçlendirmek için bir köprü olma umudunu ifade etti.

Lattakiya’daki Ermeni cemaati temsilcileriyle görüşmede Ermenistan’ın Büyükelçisi, geçen yıl içindeki Ermenistan’ın iç politik durumu ve Dağlık Karabağ barış sürecindeki son gelişmelerin yanı sıra Ermenistan-Diaspora işbirliği perspektiflerinden bilgiler sundu.

Gevorgyan, Kessab Belediye Başkanı Vazgen Chaparyan ve Ermeni cemaatinin temsicileriyle bir araya geldi. Ermenistan si, Kessab Ermeni toplumunun karşı karşıya kaldığı sorunlardan bilgi alarak, bunların çözüm olanaklarını ele aldı.

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