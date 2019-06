Ekrem İmamoğlu kimdir?

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinden birkaç ay öncesine dek çok az insanın tanıdığı bir isimdi. Ama 31 Mart yerel seçimlerinin yapıldığı akşamın ardından onu neredeyse tüm Türkiye tanıdı. Çünkü İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını, kent yönetimini 25 yıldır kesintisiz elinde tutan Refah, Fazilet ve AKP gibi İslamcı muhafazakâr partilere karşı kazanan ilk isim oldu. İmamoğlu’nun mazbatasını alması AKP’nin seçim sonuçlarına itirazları sonucu 17 gün gecikti. İmamoğlu, bu süre içerisinde uluslararası alanda tanınan bir siyasetçiye dönüştü. Çünkü milyonluk metropol İstanbul’un yönetimini ele almaya hazırlanan İmamoğlu, bir belediye başkanından öte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde müstakbel rakibi olabilirdi. 17 gün süren mazbata bekleyişi sırasındaki sakin tavrı, geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Süreç boyunca yaptığı canlı yayınlarla seçmenleri gelişmelerden haberdar etmesi de tanınmasında etkili oldu. Bu tutumu, 24 Haziran 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce’den sabaha dek bir açıklama beklemiş seçmen tarafından hanesine artı puan olarak yazıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile benzer yanları 49 yaşındaki İmamoğlu, tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Karadenizli. Doğduğu kent Trabzon’da liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi’nde İngilizce işletme okudu. Yüksek lisansını da yine ayını üniversitede İnsan Kaynakları ve Yönetimi alanında yaptı. 1992’de inşaat işleri yapan aile şirketinde işe başlayan İmamoğlu, 2009’da CHP’nin Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu, 2014’te de aynı ilçenin Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babası İmamoğlu, siyasi kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi muhafazakâr bir aileden geliyor. İmamoğlu’nun Erdoğan ile benzer yanları bununla da sınırlı değil. O aynı zamanda Erdoğan gibi iyi bir hatip. “Atatürk Cumhuriyeti projesiyim” İmamoğlu, Atatürk’e ve onun kurduğu laik, demokratik cumhuriyete olan bağlığının her fırsatta önemle altını çiziyor. Tıpkı Okan Bayülgen’in TV100’de yayınlanan programında kendini tanımladığı şu sözlerde olduğu gibi: “Atatürk Cumhuriyeti’nin bir projesiyim. Beni 40 haneli köyden alıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapan bir proje.” CHP’nin İYİ Parti ile ittifak kurmasıyla her iki partinin ortak adayı olarak yarışa giren İmamoğlu, seçim kampanyasını büyük ölçüde sosyal medya üzerinden yürütüyor. Hem Alparslan Türkeş’in hem de Deniz Gezmiş’in ölüm yıl dönümlerinde onları anan paylaşımlar yaparak farklı siyasal görüşteki seçmene sesleniyor. Bunları yaparken de her kesimi kucaklayıcı, pozitif bir dil kullanıyor. İmamoğlu ve azınlıklar İmamoğlu, azınlıklar için önemli günlerde de mesaj yayınlamayı ihmal etmiyor. Çerkes Sürgünü’nü hatırlatıyor, Alevileri Hacıbektaş’a uğurluyor… Hatta azınlık sözcüğünün kullanımına karşı çıkıyor. Mazbatasını aldıktan sonra Maltepe’de yaptığı konuşmada bunun özellikle altını çizdi: “Bizim için azınlık yok. Sizler de bizdensiniz, bizimsiniz, yok artık Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkesi, Yahudisi, Rumu, Ermenisi bu şehirde herkes İstanbullu.” Mazbatanın iptali İmamoğlu’nun 17 gün gecikmeli aldığı mazbatası, göreve geldikten 18 gün sonra 6 Mayıs’ta YSK tarafından iptal edildi. Gerekçe olarak sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmaması gösterildi. Aynı sandık kurulu görevlilerinin Anayasa Referandumu ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de görevli olması nedeniyle YSK’nın kararı Türkiye’de büyük bir hukuki tartışmaya yol açtı. İmamoğlu, mazbatasının iptal edildiği akşam Beylikdüzü’nde yaptığı konuşmada karara büyük tepki gösterdi. İmamoğlu’nun konuşmasına başladıktan kısa bir süre sonra, ceketini çıkarıp kolları sıvaması da 23 Haziran’da yenilenecek seçimler için bir meydan okuma olarak algılandı. “Her şey çok güzel olacak” sloganı İmamoğlu’nun seçim sloganı ise seçim otobüsünün arkasından koşan bir genç sayesinde ortaya çıktı. Bu genç İmamoğlu’na “Ekrem Abi her şey güzel olacak” diye sesleniyordu. Seçmen bu sloganı kısa sürede benimsedi ve her platformda paylaşmaya başladı. İmamoğlu, 23 Haziran seçim kampanyası için kamu bütçesinden faydalanamadığı için kampanyayı halktan toplanan bağışlarla sürdürüyor. İmamoğlu ve muhalefet için yenilenen seçim artık sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden ibaret değil. Bu seçim, İmamoğlu ve CHP’ye göre artık bir demokrasi mücadelesi… Derleyen: Başak Demir © Deutsche Welle Türkçe Deutsche Welle