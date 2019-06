‘Daha fazla’ değil daha çok dil

İzmir Edebiyat Festivali’ne Kürtçe, Ermenice ve Rumca yazanların davet edilmemesine tepki devam ediyor. Festival direktörü Haydar Ergülen, ‘Daha fazla isme yer verebiliriz elbette’ demekle yetindi

Bu yıl 4.’sü gerçekleşen İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali’ne, Şeyhmus Diken ile Lal Laleş tarafından kaleme alınan metinde, Kürtçe, Ermenice, Rumca yazanların festivale davet edilmediğine dikkat çekilmişti. Metnin paylaşılmasıyla birlikte festival düzenleyicilerine tepkiler gecikmedi. Yazar ve okurlar özellikle sosyal medya hesapları üzerinden tepkilerini dile getirdi. Festivali düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden henüz herhangi bir açıklama gelmezken, festivalin direktörlüğünü yapan şair Haydar Ergülen, sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yayınladı.

‘Daha fazla değil’

Açıklamada yazar Şeyhmus Diken ile konuştuğunu dile getiren Ergülen, “4. Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali’yle ilgili metinleri için sevgili arkadaşım Şeyhmus Diken’le konuştuk. Hem İzmir hem uluslararası Eskişehir Şiir Festivali’nde Türkiye’nin her yerinden, her dilden, her kültürden şair ve yazar çağırıyoruz. Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Arapça. Daha fazla isme yer verebiliriz elbette, eleştirileri için Şeyhmus Diken ve Lal Laleş arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” paylaşımında bulundu. Şair Ergülen’in bu açıklamasından sonra Diken, “Daha fazla isme yer verebiliriz elbette, eleştirileri için Şeyhmus Diken ve Lal Laleş arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” paylaşımını alıntılayarak “‘Daha fazla’ değil, daha farklı… Teşekkürler…” mesajı paylaştı.

Mungan’lı mesaj

Diken daha sonra festivalin Onur Konuğu olan Murathan Mungan’ın konuşmasını da “Kalp kalbe karşıdır” sözleri ile paylaştı. Mungan’ın sözleri şöyle: “Ağızlarından anadilleri alınmış bütün Anadolu halklarını anarak, onca baskıya, zulme, anadilde eğitim yasağına karşı kendi dilinde şiirler, öyküler, romanlar yazmayı sebatla sürdüren Kürt şairlerine ve yazarlarına buradan selam ederim.” Festivalin bu tutumuna sosyal medya üzerinden pek çok yazar, şair ve okuyucu tepki göstermeye devam ediyor.

