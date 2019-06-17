Alin Ozinyan: “Van-Yerevan uçuşu umut yarattı”

Agos gazetesinin muhabiri Alin Ozinyan Yerevan-Van direkt ilk uçuşuyla ilgili bir makale kaleme aldı. Ozinyan’ın makalesinde şu ifadelere yer verildi:

“Pan-Armenian (Hamahaygagan) Oyunları Dünya Komitesi delegasyonu Van Yerevan arasında ilk direkt uçuşla Türkiye’ye geldi. Heyetin Kars şehrine yaptığı ziyaret iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine dair umudun yanısıra ayrımcı tepkiler de yarattı.

Pan-Armenian Oyunları dünyadaki Ermeni topluluklar arasında spor, turizm ve kültürel bağları pekiştirmek amacıyla her 4 yılda bir düzenleniyor. Oyunlara Türkiye’den de katılım oluyor.

Ağustos ayındaki oyunlar öncesinde Türkiye’ye gelen heyette Pan-Armenian Oyunları Dünya Komitesi Başkan Yardımcıları; ABD’li Ermeni Alber Boyacıyan, Lübnan’lı Ermeni Stepan Terpetrosyan, yazar Roland Şaroyan, Perç Halacıyan, Ermenistan Parlamentosu’dan “Benim Adımım” Partisi Milletvekili Taguhi Tovmasyan, Ermenistan Bilimler Akademisi’nin Tarih Fakültesi Dekanı Edik Minasyan ve Tur organizatörü Türkolog Aşot Soğomonyan bulunuyordu.

Delegasyon Ermenistan’ın başkenti Yerevan’dan Van’a ilk direkt uçuşla 30 Mayıs’ta vardı. Uçuş Kilikia Tour yöneticisi Ashot Soghomonyan’ın çabaları ile, Gürcistan’a ait bir uçak işe gerçekleştirildi. Van’a sadece 35 dakikada ulaşan heyet, Van, Kars, Iğdır şehirlerini ziyaret etti, çeşitli temaslarda bulundu.

Pan-Ermeni Oyunları Dünya Komitesi delegasyonu Van’a ayak bastığında oldukça heyecanlı ve mutluydu. Başkan Yardımcısı Albert Boyacıyan “Bu bir hayal, dedelerimizin toprağındayız, bundan büyük bir anım sanırım olmayacak” diyerek toprağı öptü.

Komite üyesi Ronald Şaroyan her arzu eden Ermeni’nin bu ziyareti gerçekleştirebilmesini dilerken “35 dakika uçarak, 5000 yıllık tarih yaşadık, çok duyguluyum” dedi.

Ermeni heyeti, eş-belediye başkanları Mustafa Avcı ve Bedia Özgökçe Ertan tarafından kabul edildi.

Sputnik Armenia’nın haberine göre, Van Belediye eş-başkanı Bedia Özgökçe Ertan, “Daha önce şehrimizle bağlantı kurduğunuzu biliyoruz. Ziyaret ettiğiniz ve ilişkilerimizi daha da geliştirmeye çalışacağınız için memnunuz” dedi.

Pan-Armenian Oyunları Dünya Komitesi Başkanı Işkhan Zakaryan da “Bugün, bizim için bir rüyaydı. Hattın ilk yolcular biziz. Bu fikri geliştirmemiz ve uçuşların daimi olmasını için çalışmalıyız” dedi.

Van Belediyesi eş-başkanı Mustafa Avcı da “Biz kültür olarak birbirimize yabancı milletler değiliz. Ermenilerin tarih boyunca neler yaşadıklarını çok iyi biliyoruz. Aynı felaketi bugün Kürtler de yaşıyor. Halklarımızın aynı kaderi paylaşan insanlar olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kardeşlik içinde yaşamak için çabalıyoruz.” dedi.

Heyet, Van Akhtamar adasını, Eski ruhban okulunu ve Surp Haç Kilisesi’ni ziyaret etti.

Bir sonraki durak Iğdır’dı (İgdir). Heyet daha sonra Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve Başkan Yardımcısı Şevin Alaca’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretle ilgili bilgiler Kars Belediyesi sosyal medya hesabından da paylaşıldı ve “Nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.” denildi.

Türkiye basını ve sosyal medyada Ermenistan heyetinin ziyareti, HDP Belediyelerini eleştirmek ve yermek için yeni bir bahaneye dönüştü. Oysa Kars, Van ve Iğdır’a, Ermenistan bağımsızlığını kazandıktan sonra pek çok karşılıklı ziyaret gerçekleşmişti.

Eski milletvekili Sinan Oğan sosyal medya hesabından Ermenistan’a yönelik ayrımcı ifadeler içeren bir tweet yazdı. Kars Belediyesi eş başkanlarına “Diplomatik ilişkimiz olan yakın komşular Gürcistan ve Azerbaycan’dan değil de ilk heyet olarak diplomatik ilişkimiz olmayan Ermenistan’dan heyet ağırlıyorsunuz? Koştur koştur Ermenilerle hemen sarmaş dolaş yakınlığınızın sebebi nedir?” diye soran Oğan, Kars Belediyesi’nin CHP döneminde de birçok Ermenistanlı konuğu ağırlandığından habersizdi. AKP Kars İl Başkanı Adem Çalkın da ziyaretle ilgili “Şehirde estirilmek istenen Ermeni rüzgarına Kars Kalesi gibi set olmasını da biliriz.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 20 yıldır devam eden Yerevan- İstanbul –Yerevan direkt uçuşlara ek olarak 2013 yılında Yerevan – Van – Yerevan uçuşları gündeme gelmiş, taraflar anlaşmış, ilk uçuşun Borajet tarafından 23 Nisan 2013’de yapılacağı açıklanmış fakat uçuştan çok kısa süre önce Türkiye Sivil Havacılığı uçuşu iptal edilmişti. Daha sonra kulislerde, uçuşlara Azerbaycan’ın büyük tepki gösterdiği, farklı devlet kanalları ile yapılan baskı sonucunda Türkiye’nin iptal kararı aldığı duyulmuştu.”

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