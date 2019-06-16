Notre Dame Katedrali’nde büyük yangın sonrası ilk ayin

Fransa’nın başkenti Paris’teki tarihi Notre Dame Katedrali’nde 15 Nisan’da çıkan ve ahşap çatısının tamamen yanıp kül olmasına yol açan yangının ardından ilk kez bir ayin düzenlendi.

Paris Başpiskoposu Michel Aupetit’in yönettiği ayine “güvenlik gerekçesiyle” 15’i rahip, bir bölümü katedralde çalışan yaklaşık 30 kişinin katılmasına izin verildi.

Paris Başpiskoposu Michel Aupetit’in düzenlediği basın toplantısında “ayin sırasında oldukça duygusal anlar yaşadıklarını” ifade etti.

Ayine güvenlik gerekçesiyle baretlerle katıldılar

Ayine katılanların başta Paris Başpiskoposu Michel Aupetit olmak üzere kafalarına güvenlik gerekçesiyle baret taktıkları gözlendi.

Ayin, yangından etkilenmeyen katedral içindeki bir şapelde gerçekleşti.

Yangın, her yıl 13 milyon kişinin ziyaret ettiği 850 yıllık tarihi katedralde ciddi hasara yol açmıştı.

Yangının ardından katedralin yeniden onarımı için açılan kampanyaya 1 milyar euronun üzerinde bağış yapıldığı tahmin ediliyor.

https://tr.euronews.com/2019/06/16/notre-dame-katedrali-nde-buyuk-yangin-sonrasi-ilk-ayin

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...