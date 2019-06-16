15 Haziran 2019 Saat: 14:50

Ülkemizin yoğun bir gündemi mevcut. İçte ve dışta çözüm bekleyen birçok sorunlarımız var. Ekonomik sorunlarımız birinci sırada çözüm beklemektedir.

Ama ülke ve siyaset dünyamız tekrarlanan İstanbul Belediye Başkanlığına kilitlenmiş bulunmaktadır. Hayırlısı ile bitse de Türkiye gerçek gündemine kilitlense diye bekliyoruz.

ERMENİLERİN KARS VE VAN İLGİSİ

Kurt dumanlı havayı sever. Bugünlerde Ermeniler planlanmış ve tasarlanmış düşünceleri doğrultusunda kendilerine kucak açan belediye başkanlarının daveti veya desteği ile adeta propaganda amaçlı ziyaretler yaparak bir yerlere mesaj vererek tarihe not düşürmeye çalışmaktalar.

Bir önceki makalemde yazdığım gibi Kars Belediyesi’nin daveti üzerine gelip el üstünde tutulup hediye verilen Ermeni heyetinin ağırladığı rahatsızlık devam etmektedir.

Yine Kars’a bir grup Ermeni lüks araba ile gelip şarkılı, türkülü halay çekerek tahrik amaçlı şovları. Bunların hepsi planlı, programlı yapılan davranışlardır.

Bunlara Gürcistan Hava Yollarına ait bir uçakla Van iline propaganda amaçlı gelen bir grup Ermeni de aynı planın devam eden bir parçasıydı.

Bunları masumane davranış ve düşünce olarak değerlendirmek mümkün değildir.

Hele bunları döviz getiren turist olarak da görmezsiniz. Çünkü Ermenistan’da açlık, yokluk ve sefalet var. Ayrıca yüz binin üzerinde İstanbul’da kaçak çalışarak para kazanıp Ermenistan’a para gönderen Ermeniler var.

Ermenistan Rusya’nın desteği ile Azerbaycan topraklarını işgal ederek Hocalı’da 613 insanı katlederek soykırım yaptıkları tazeliği ile ortadadır.

Geçmiş yıllarda dış baskılarla imzalanan sınır kapısının açılması ile ilgili protokolü uygulamak mümkün olmadı. Zaten olamazdı da. O zaman Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu olarak TBMM’de 45 kişilik heyetimiz ile bütün partilerin en yetkilileri ve Meclis Başkanı ile görüşüp, net bir cümle ile bu protokolü hayata geçirmek Azerbaycan’ın kalbinden vurulmasıdır. Ayrıca tarihe ihanettir diye açıklamış, ve Ulusa Sesleniş mektubunu yayınlamıştık.

Yani tarihi bir hata önlenmişti.

Bugün gerçek anlamda ‘Bir Millet İki Devlet’ olduğumuzu bilmeyen yoktur. Devletlerimizin yetkili ve sorumlu kademelerdeki her bir insanı bu duygu ve düşünce içinde olmuş ve olmaya devam edecekleri tarihe vazgeçilmez bir borçtur.

Ermeniler ister Kars’ın sokaklarında gece gündüz yatsınlar isterlerse Van Gölü’nde Akdamar Adasındaki kilisede gece gündüz dua edip Ararat ( Ağrı dağı) bizimdir diye ağacın tepesine çıksınlar bir netice elde edemezler ve edemeyecekler de.

Tek akılcı yolları işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından şartsız bir şekilde çekilerek gerçek sahiplerine geri vermeleridir.

Ancak o zaman hem Kafkasya ya gerçek barış geldiği gibi bu barış ve barışın meyveleri Ermenistan’a da gelecektir. Ermenistan’ın tek şansı ve çıkar yolu budur.

Bu yolu seçmeseler yokluk, sefillik içinde kalacaklar ayrıca akıttıkları kan onları besledikleri kinleri ile beraber boğacaktır.

Hiç bir kimse unutmasın ki sabrında bir sınırı var.