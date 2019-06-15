HDP Süryanilere yönelik soykırımı kınadı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Süryanilere yönelik soykırımı (Seyfo) 104’üncü yıldönümünde kınadı. HDP, Enver Paşa zihniyetinin devam ettiğini belirtti.

HDP Halklar ve İnançlar Komisyon Sözcüsü Nimetullah Erdoğmuş yazılı bir açıklama ile Süryani halkının acılarını paylaştıklarını belirtti.

“Bu topraklarda tekçi, devletçi, düşmanlaştırıcı zihniyetin katliamdan geçirmediği, ölümle terbiye etmeye çalışmadığı halk ya da toplum kesimi neredeyse yoktur” diyen Erdoğmuş, Birinci Dünya Savaşı sürecinde gerçekleşen katliam ve soykırımları hatırlattı.

Açıklamada şunlar belirtildi: “Birinci Dünya Savaşı süreci, 1915 ve sonrası; yaşadığımız coğrafyanın tarihinin en karanlık dönemlerindendir. O tarihlerde sadece Ermeni halkına değil, aynı zamanda Süryani-Asuri-Arami-Keldani halkına ve diğer Hristiyan halklara karşı da sistematik bir soykırım politikası uygulandı.

1915-1924 yılları arasında Süryani halkına yönelik yapılan Seyfo soykırımının 104. yıl dönümünde, katliamı kınıyor ve Süryani halkının acısını paylaşıyoruz. Bu ülkede, canı yanmış, ötekileştirilmiş, haksızlığa uğramış herkesin acısı bizim acımızdır. Bu katliamların sorumlusu halklar değil tekçi yönetim zihniyetidir.

ENVER PAŞA ZİHNİYETİ DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin bu acı tarihinden dersler çıkararak geleceğe yol alması gerekirken, ne yazık ki ülkemiz aynı tekçi ve baskıcı zihniyeti taşıyan iktidarlar tarafından yönetilmeye devam etmektedir. Bugün mevcut olan yönetim anlayışı da Enver Paşa ve İttihat Terakki zihniyetinin devamıdır. Ancak bu zihniyete karşı kadim ve daim olan güçlü bir direniş ve mücadele geleneği vardır. Partimiz bu mücadele mirasının takipçisi olarak söz konusu acı ve katliamların bir daha asla yaşanmaması ve sorumluların hem tarih hem de hukuk önünde yargılanması için bütün gücüyle çabasını sürdürmeye devam edecektir.

Türkiye’nin acıları ve tarihiyle yüzleşmesi için hala geç değildir. Bugün gerçek anlamda toplum olmuş bütün ülkeler acılarıyla yüzleşmiş, geçmiş hatalarından ders çıkarmış ülkelerdir. Türkiye’nin de yapması gereken acıları, katliam ve soykırımları inkar etmek değil, onlarla yüzleşmek ve hakikatlere göre geleceğe yürümektir. Bu bizim için sadece bir beklenti değil aynı zamanda bir mücadele gerekçesidir. Tarihin bize miras bıraktığı bu korkunç suçlarla başa çıkmanın, yaşanan acıları anlamlandırmanın en temel yolu birlikte hareket etmek ve bir arada olmaktır.

Bu vesileyle yeniden Süryanilere yönelik yapılan soykırımı kınıyor, herkesi hak, hukuk, adalet ve geçmişle yüzleşme mücadelesinde yan yana durmaya, omuz omuza mücadele vermeye çağırıyoruz.”

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...