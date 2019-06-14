Washington’da Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları bir araya gelecek

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan edinen bilgilere göre 20 Haziran’da Washington’da AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlığı’nın katılımıyla Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları arasında sıradaki görüşme öngürülüyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında Ocak’ta Paris’te ve Nisan’da Moskova’da düzenlenen görüşmelerden sonra Dışişleri Bakanları arasında sonraki görüşme’nin üçüncü AGİT Eşbakanlığı yapan ABD’de geçirilmesine dair müzakerelerde bulunduğu vurgulandı.

Dışişleri’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi.

“Geçmişteki gibi bu defa da katılımcılar arasında görüşmeye dair eşzamanlı açıklama yapmak için anlaşmaya varıldı. Ermenistan bu anlaşmaya sadıktır.

Aynı zamanda Azerbaycan tarafından son günlerde insani bakımdan telafi edilemez kayıplarına ve sınır hatında durumun ciddi gerilimine yol açılmasına neden olan ateşkes rejiminin devamlı kınanmaya değer ihlalleri ve yapılan kışkırtıcı eylemler, gürüşme öncesinde elverişsiz bir ortam yarattı.

Kuvvetin ve tehditin kullanılması olarak nitelendirilen Azerbaycan eylemleri, barış için olumlu ortamın sağlanmasına ve barış çözüm sürecine engel oluyor.

Bu durum Washington’da düzenlenecek gürüşme gündeminin net önceliklerini şartlandırıyor.”

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