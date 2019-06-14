‘Kızım Gibi Kokuyorsun’un çekimleri tamamlandı

‘Mor Ufuklar’ ile ‘Vicdan Ağacı’ adlı sinema filmleriyle tanınan Olgun Özdemir’in üçüncü filmi ‘Kızım Gibi Kokuyorsun’un çekimleri tamamlandı

Türkiye, ABD ve Fransa ortak yapımı olan ‘Kızım Gibi Kokuyorsun’, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle çekildi. Clemence Verniau, Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir, Şerif Sezer, Esin Civangil, Tolga Güleç, Deniz Arna, Muhammed Cangören ve Fehmi Karaaslan’ın başrollerini paylaştığı film, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Kürtçe olarak gösterime girecek.

Çekimleri Hatay, Antakya, İskenderun, Samandağ, Antep, Urfa ve Fransa’da gerçekleştirilen ‘Kızım Gibi Kokuyorsun’, 22’nci Şangay Uluslararası Film Festivali’nin Uluslararası Panorama bölümünde gösterilecek.

Filmin Konusu: 14 Temmuz 2016 tarihli Bastille günü tüm aile fertlerini Nice’deki IŞID saldırısında kaybeden (Clemence Verniau) Beatrice; babasının vasiyeti üzerine cenazeleri göç ettikleri Antakya Vakıflı Ermeni köyüne getirir. Beatrice gibi aynı örgütten mustarip Suriyeli Hevi (Yılşen Özdemir),ülkesine tatile gelmiş gurbetçi İbrahim (Çağlar Ertuğrul) ile yolları Samandağ’da bir motelde kesişir. Üçlüden birinin kayıp yakınını bulmak için yola çıkılır.

https://www.haberturk.com/kizim-gibi-kokuyorsun-un-cekimleri-tamamlandi-2491522

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