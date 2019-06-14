Ermenice-Türkçe kanal

Ermenice-Türkçe kanal

‘Luys TV’ televizyonda yayın yapmaya başladı. Kanal Ermenice-Türkçe içeriklerle ekranda.

DUVAR – Türkiye’de Ermenice ve Türkçe yayın yapan ilk televizyon kanalı ‘Luys TV’ yayın hayatına başladı. Gazeteci Aram Kuran tarafından kurulan kanalın adı Ermenice’de ışık anlamına gelen “luys” kelimesinden geliyor.

Luys TV Genel Yayın Yönetmeni Kuran, yaklaşık 2 yıl önce televizyon kanalını kurmak için yola çıktıklarını söylerken kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Kuran, 6 Ocak 2019’da internet üzerinden Noel ayinlerini vererek yayın hayatına başladıklarını belirterek, “Yayına başladıktan sonra geri dönüşlere baktığımızda inanılmaz bir izlenme söz konusuydu. Bu da heyecanımızı ikiye katladı. Şu anda her cuma akşamı Türkiye’de ilk defa Batı Ermenicesi ile haberlerimizi veriyoruz. Haftanın iki günü mutlaka canlı yayınlarımız oluyor” diye konuştu.

Geçen hafta Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfının 187’nci yılını kutladıklarını dile getiren Kuran, bu kutlamanın tamamını da canlı yayında verdiklerini aktardı. Ulusal kanallarda verilen bütün güncel haberleri Ermenice’ye çevirerek haftanın panoraması şeklinde cuma akşamları saat 20.00’de ana haber bülteni olarak yayınladıklarını belirten Kuran, ilerleyen dönemde günlük haber yayını yapmayı da düşündüklerini söyledi. (İSTANBUL/AA)

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