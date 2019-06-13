Thorbjørn Jagland: AK, Başbakanın adli reform gündemini sürdürme konusundaki kararlılığını takdir ediyor

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland, Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan’a bir mektup göndererek, Avrupa Konseyi’nin adli reform gündemini sürdürme konusundaki kararlılığını takdir ettiğini vurguladı.

Mektupta şunlar ifade edilmekte: “Biz, yolsuzlukla mücadele çabalarının çoğaltılması ve yargı sistemini Ermenistan Anayasası ve Ermenistan’ın uluslararası taahhütlerine uygun olarak reform ve yeniden inşa etme ihtiyacına ilişkin görüşünüzü paylaşıyoruz.

Avrupa Konseyi, birkaç gün içinde Yerevan’da Genel Sekreter Yardımcısı tarafından başlatılan Eylem Planı kapsamında bu reformların uygulanmasına aktif olarak katılmaya hazır.

Hızla ve kararlı şekilde gerçekleştirilmiş olan yargı reformu stratejisi, Hükümetinizin meşru niyetlerini hayata geçirecek.”

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