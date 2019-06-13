Reuters: Türkiye’de iktidarın medya üzerindeki kontrolü arttı

Oxford’da yer alan “Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü’nün” 2019 yılına ilişkin Dijital Haberler Raporu’na gore, Türkiye’de iktidarın medya üzerindeki kontrolü arttı.

Raporun Türkiye bölümünde “Doğan Medya Grubu” bünyesindeki basın organlarının “Demirören Holding”e geçmesinin ve “Habertürk” ile “Vatan” gazetelerinin yazılı basın hayatlarına son vermesinden sonra ülkede medyada yaşanan son gelişmeler ele alındı. Türk Lirası’nın değer kaybı nedeniyle yazılı basının maliyetinin ciddi derecede arttığna, birçok gazetenin de mali kaygılarla sayfa sayısında azalmaya gittiği ya da Pazar eklerini kaldırdıkları belirtilen raporda, yazılı gazete ve dergilerin yıllık tirajının 2013-2017 arasında yüzde 33 düşüş gösterdiği kaydedildi.

Türkiye’de televizyonun hala en önemli haber takip aracı olduğuna dikkat çekilen raporda, yazılı basına ilginin ise azalmakla birlikte uluslarası standartlara göre hala yüksek olduğu belirtildi.

Türkiye’de haberlere duyulan güvenin yüzde 8 artış gösterdiği, en çok güven duyulan basın kuruluşlarının ise “Fox TV” ve “NTV “ile “Cumhuriyet” ve “Sözcü” gazeteleri olduğu belirtildi. Diğer yandan iktidara yakın medyaya duyulan güvenin azaldığı da kaydedildi.

Sosyal medyanın özellikle gençler tarafından yaygın olarak tercih edildiğini kaydede rapor, YouTube’un (yüzde 49) en yaygın kullanılan platform olduğu belirtildi. YouTube’u yüzde 47 ile Facebook takip ederken, WhatsApp yüzde 33 ile üçüncü sırada, Instagram ise dördüncü sırada yer aldı.

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