Levon Aronyan Norway Chess turnuvasında ikinci sıradadır

Satranç Ermenistan Milli takımının önde gelen isimlerinden Levon Aronyan Norveç’te düzenlenen Uluslararası Norway Chess turnuvasındaki karşılaşmalarına devam ediyor.

Turnuvanın 7’inci turunda Ermeni ünlü satranççının rakibi Çin’i temsil eden Yoo Youngi’ydi. İki büyükusta arasındaki karşılaşma berabere sonuçlandı.

Böylece Levon Aronyan 9 puanla şu anki durumuyla 2’inci sırada yer alıyor. Birinci sırada ise Norveç’i temsil eden satranççı, dünya şampiyonu Magnus Carlsen’dir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/13/Levon-Aronyan-Norway-Chess/157188

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