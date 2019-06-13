Ermenistan Ombudsmanı, AK İşkenceyi Önleme Komitesi üyesi olarak seçildi

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi (47 üye devlet) 12 Haziran 2019 oturumunda İşkence ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Ceza Önleme Komitesi (CPT) üyeliğine seçilmiştir.

Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi, 1987 tarihli Avrupa Konseyi Sözleşmesi ile kurulmuştur. İşkenceyi Önleme Komitesi, Avrupa Konseyi üyelerinin gözaltı yerlerine ziyaretler gerçekleştirir.

Komite, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin adli prosedürünü tamamlar ve işkencenin ve diğer kötü muamele biçimlerinin önlenmesi için adli olmıyan bir mekanizmadır.

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