AK Partili Mustafa Yeneroğlu’dan Türkiye’yi terkedecek Ermeni aileye yapılanlarına kınama

İstanbul’un Samatya semtinde yaşayan Ermeni aile önce tehditlere maruz kaldı ardından evleri basıldı.

Türkiye’yi terketme kararı alan aileyle ilgili duruma İstanbul AK Parti milletvekili Mustafa Yeneroğlu olayla ilgili kendi resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Mustafa Yeneroğlu, ‘ana akım medyanın’ çirkin saldırıya yer vermemesini eleştirdi ve şunları yazdı:

“İstanbul’da Ermeni bir aileye önce tehdit mesajı bırakılmış, sonra evleri basılıp anne bıçaklanmış. Aile Türkiye’yi terke karar vermiş. Bu zalimliği şiddetle kınıyorum. Bunu yapan ırkçılar Türkiye’nin en büyük düşmanı. Umarım en kısa zamanda yakalanırlar.

Ermeni cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve nefret suçları karşısında yanlarında olduğumuzu belirtiyorum. Avrupa’da Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar ile ülkemde farklı din veya etnisiteye sahip insanlara yapılan böyle saldırılar arasında en ufak bir fark yok.

Ana akım medyanın nefret suçlarına kayıtsız kalması, hatta yer yer nefret dili kullanması, fiili şiddetten şikayet etmemizi maalesef zamanla abesle iştigal kılıyor. Başkalarına yönelik nefret suçunu göz ardı edenlerin İslam düşmanlığından şikayet etmesi ise hiç inandırıcı olmuyor.”

Ne olmuştu?

Mayıs Cuma günü İstanbul’un Samatya semtinde Ermenistanlı Arpine Tumanyan, eşi Sarkis Tumanyan’ın evden çıkmasından kısa bir süre sonra zilin çalması üzerine kapıyı açmış ve kimliği belirsiz iki kişi tarafından bıçaklanmıştı.

Maskeli saldırganlar kaçarken ‘Bu daha başlangıç’ diye bağırmıştı. Aynı ailenin kapısına daha önce de tehdit içerikli bir not bırakılmıştı.

Aile korku ortamında yaşadıklarını belirterek, çocuklarıyla birlikte Ermenistan’a döneceklerini açıkladı. Samatya’daki evlerini terk eden aile bir süredir yakınlarının yanında kalıyordu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/14/AKP-Yeneroğlu-Ermeni-Türkiye-Samatya/157310

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