Saldırıya uğrayan Ermeni aile Meclis’te

HDP, saldırıya uğrayan Ermeni aileyi Soylu’ya sordu

Samatya’da ırkçı saldırıya maruz kaldıktan sonra Ermenistan’a dönmek zorunda kalan aile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soruldu. HDP Milletvekili Garo Paylan önergede, “Bakanlığınız ve bakanlığınıza bağlı birimler, nefret suçlarının ve nefret suçlarında zuhur eden cezasızlığın ortadan kaldırılmasına dönük hangi önleyici adımları atmaktadır?” sorusunu yöneltti.

Garo Paylan, TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.

DUVAR – HDP Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Samatya’da ırkçı saldırıya maruz kalmalarının ardından, Ermenistan’a geri dönmek zorunda kalan ailenin durumunu Meclis’e taşıdı. Paylan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya olaya ilişkin, ” ‘Nefret suçu faili’ olan saldırganlar neden hala yakalanamamıştır?” sorusunu yöneltti.

31 Mayıs Cuma günü İstanbul’un Samatya semtinde Ermenistanlı Arpine T., eşi Sarkis T.’nin evden çıkmasından kısa bir süre sonra zilin çalması üzerine kapıyı açmış ve Arpine T. kimliği belirsiz iki kişi tarafından bıçakla yaralanmıştı. Maskeli şahıslar kaçarken “Bu başlangıç” diye bağırmıştı. Samatya’daki evi terk ettiklerini ve bir tanıdıkların yanında kaldıklarını belirten Ermenistanlı aile korku ortamında yaşadıklarından dolayı Ermenistan’a geri döneceklerini açıkladı.

Paylan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelttiği sorular şöyle;

Bu nefret odaklı saldırıyla ilgili olarak, saldırganların kimliklerinin tespiti ve yakalanması konusunda hangi aşamalar kaydedilmiştir?

Saldırının üzerinden günler geçmiş olmasına ve bölgedeki mobese kameralarının varlığına rağmen, ‘nefret suçu faili’ olan saldırganlar neden hala yakalanamamıştır?

Bu noktada, suçun yeterince üzerine gidilip gidilmediği ve emniyet güçlerinin soruşturma aşamasında bir ihmali olup olmadığı hususları araştırılmış mıdır?

Emniyet güçleri tarafından olaya ilişkin olarak sürdürülen soruşturma ve kovuşturmalar bu suçun bir ‘nefret suçu’ olduğu bilinciyle mi yürütülmektedir?

Bakanlığınız ve bakanlığınıza bağlı birimler, nefret suçlarının ve nefret suçlarında zuhur eden cezasızlığın ortadan kaldırılmasına dönük hangi önleyici adımları atmaktadır?

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