Portekiz Büyükelçi: “Ermenistan güzel bir örnektir”

Portekiz’in Rusya Büyükelçisi Paulo Vizeu Pinheiro “Эхо Москвы” radyo kanalında aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile işbirliğinin imkanlarını değerlendirdi.

Portekiz Büyükelçisi İki örgütü ile işbirliğinin başarılı bir örnek olarak Ermenistan’ı işaret etti.

Büyükelçi “Ermenistan bizim için güzel bir örnektir. Ermenistan, Ermenistan-AB Sözleşmesini imzaladı ancak aynı zamanda AEB üyesi olmayı da başardı. Yıllar önce böyle anlayışlar olsaydı Ukrayna Sorunu hiç çıkmazdı” ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/12/Ermenistan-Rusya-Portekiz-AB-AEB/157129

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