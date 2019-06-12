Garo Paylan: “Sorumlular utanmıyor ama, ben Türkiye adına bir kez daha utandım”

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Samatya’da Ermenistanlı bir aileye yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya dair kendi resmi Twitter hesabından bir tweet attı.

TBMM Ermeni milletvekili, attığı tweet’te şu ifadelere yer verdi:

“Samatya’da bir Ermeni kadın 31 Mayıs günü nefret saldırısına maruz kaldı. Failleri hala yakalanmadı.

Dünkü ziyaretimde, “ailece ülkeyi terketmeye karar verdiklerini” söylediler.

Gitmeyin diyemedim.

Sorumlular utanmıyor ama, ben ülkem adına bir kez daha utandım.”

Hatırlanacağı üzere Mayıs’ın sonunda İstanbul’un Samatya semtinde kirada kaldıkları evde Ermenistan’lı bir aile saldırıya maruz kalmıştı. Kocası evden çıktıktan sonra Arpine isimli kadına iki kişi bıçakla saldırmıştı. Kadın hastaneye kaldırılmıştı ve tedavi altına alınmıştı. Saldıranlar giderken “Bu daha başlangıç” diye bağırmışlardı.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...