Ermenistan Euro 2020 elemelerinde tekrar zafer kazandı: Bu kez rakip Yunanistandı (video)

Futbol 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde J grupta yer alan Ermenistan Milli takımı 4’üncü turda Atina’ta Yunanistan ile karşı karşıya geldi ve Lihtenştayn’dan sonra bir önemli zafere daha imza attı.

Maça Ermenistan hızlı ve kaliteli bir oyunla başladı ve artık 8’inci dakikada Aleksandr Karapetyan’dan birinci gol geldi. Böylece Ermenistan Yunanistan ile karşılaşmalarında ilk defa gol attı. Şimdiye kadar iki takım arasındaki tüm maçlar ya golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı yada Ermenistan gol atmadan yenilgiye uğramıştı.

Maçın 33’üncü dakikasında Ermenistan Milli takımının önde gelen isimlerinden, zamanında Yunanistan’ın Olimpiyakos takımında oynayan Gevorg Ghazaryan durumu 0:2 yaptı.

İkinci yarıda Yunanistan maçı kurtarmaya çalıştı ve 54’üncü dakikasında bir gol da Yunanistan’dan geldi. Fakat Ermenistan geri çekilmedi ve ataklar düzenlemeye devam etti. Henrikh Mkhitaryan’ın güzel bir geçiş yaptı ve ardından topu Tigran Barseğyan’a attı. Barseğyan’ın vuruşundan sonra top yan direğe çarparak geri döndü. İkinci vuruş amaca kavuştu. Durum 1:3.

Maçın sonuna doğru 87’inci dakikada Yunanistan takımından Fortunis bir gol daha attı ve maçın nihai skorunu belirledi.

Böylece güçlü rakibe karşı Ermenistan zafer kazanarak grupta İtalya ve Finlandiya’dan sonra üçüncü sırada yer aldı.

Ermenistan’ın bir sonraki maçı 5 Eylül’de Yerevan’da gerçekleşecek. Bu defa rakip daha da güçlü, bütün maçları şimdiye kadar sadece zaferle bitiren grup birincisi İtalyadır. Ermenistan 2020 Avrupa Şampiyonasına katılabilmek için mücadele etmeye devam edecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/12/Ermenistan-Euro2020-Yunanistan/157054

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