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Ermeni satranççı Aronyan ilk üçte

2019-06-11

Norveç’te devam eden Uluslararası ‘Norway Chess’ Satranç turnuvasının 6’ıncı turundan sonra Ermeni meşhur satranççı Levon Aronyan üçüncü sırada yer alıyor.

Turnuvanın resmi sayfasından edinen bilgilere göre birinci sırada 9.5 puanla Norveç’i temsil eden satranççı Magnus Carlsen, ikinci sırada ise 8 puanla Çin’li satranççı Yoo Youngi yer alıyor. Levon Aronyan’ın 7.5 puanı var.  

7’inci turda Aronyan Çin’li satranççıyla karşı karşıya gelecek.

Altıncı turdan sonra ‘Norway Chess’ turnuvanın tablosu şöyle:

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/11/Ermeni-satranç-Levon-Aronyan/156969

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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