Yeni Asya’nın ‘Haçlı güzellemesine’ Sofuoğlu’ndan ayar!

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FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in izinden giden Yeni Asya gazetesi skandal bir haberle eli ‘kanlı hristiyan haçlı medeniyetine’ övgüler dizdi. İnsanlığa huzur, barış, güven, adalet getiren Türk-İslam medeniyetine kör kalan gazete eziklik psikoloji ile yüce dinimiz İslam’ı da bu kara propagandasına alet etme küstahlığında bulundu.

17/25 Aralık yargı darbesinde FETÖ’cülere örtülü destek veren Yeni Asya Grubu, Bediüzaman Said-i Nursi hazretlerinin çizmiş olduğu rotadan oldukça uzak bir yayın politikası ile tepki çekmeye devam ediyor.

15 Temmuz ihanetinden sadece 1 hafta önce FETÖ’nün TSK içindeki elemanlarına övgüler dizen Kazım Güleçyüz’ün Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Yeni Asya gazetesi, ‘pes’ dedirten bir habere daha imza attı.

Barbar haçlıları kutsadı!

Gittikleri her yere kan, gözyaşı, vahşet, terör, savaş, tecavüz, gasp götüren hristiyan haçlı zihniyetinin kirli yüzünü görmeyen gazetenin 9 Haziran’daki baskısında yer alan “AB’nin değerleri dinimizde de var” başlıklı haberle haçlılara övgüler dizilirken rezil propagandaya İslam da alet edildi.

Prof. Dr. İlyas Doğan’ın sözlerine yer verilen röportajda köhnemiş Avrupa’nın değelerinin yüce dinimiz İslam’da da olduğu propagandası yapıldı. Doğan “AB değerlerinin neredeyse tümü bizim dinimizde de bulunan ortak insani değerler” diyerek haçlı zihniyetinin karanlık yüzünü görmezden geldi. Doğan, bilimsellikten uzak açıklamalarında “Bu sebeple AB süreci önemli ve değerli. Ama insan haklarını ve adaleti ‘el desin” diye değil, hakikaten gerektiği için tatbik etmeliyiz. Biz AB kapılarına güç gösterisi için gidersek Avrupa bize bütün kapılarını kapatır. Ama ortak olmaya, medeniyetin güzelliklerini birlikte paylaşmaya gidersek kapısını da, aklını ve kalbini de açabilir” dedi.

Sofuoğlu: Sen hangi dindensin?

Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Yeni Asya’nın bu skandalına sosyal medya hesabından “Sen hangi dindensin?”diyerek sert tepki gösterdi.

Sofuoğlu şunları yazdı;

“İşte kimler bize hangi felaketleri yumuşatıyor buradan görün. Domuz eti, alkol, eşcinsel sapıklık, faiz vs bizim Dinimizde var öyle mi? İslam’da bunların bir teki bile yok. Sen hangi dindensin? Bizi, iliklerimize kadar korkup kaçacağımız bu sapık Batıya hep bu tipler yanaştırdı.”

FETO: Haçlılar tehlikeli değil

Bediüzaman’ın yolunda olduğunu iddia eden Yeni Asya’nın domuz eti, alkol, eşcinsel sapıklık, faiz gibi İslam’ın tamamen karşı olduğu değerlere sahip olan Avrupa’ya olan bu aşkı tepki çekerken akıllara FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in sözlerini getirdi.

Teröristbaşı Fetullah Gülen, 20 Ağustos’ta yayınlanan bir sohbetinde “Haçlının ülkenizi işgal etmesi, çok tehlikeli değildir; çünkü sizin ve onların arasında kırmızı çizgiler vardır. Bir kere onlar, sizin kadınlarınıza kızlarınıza ilişmezler, mâbedinize ilişmezler; ilişmemiş Haçlılar.” diyerek arkasındaki gücü açıkça ilan etmişti.

Avrupa demek savaş, kan, vahşet, gözyaşı, sömürge demek

Avrupa medeniyeti Ortaçağ karanlığında yüzyıllar boyunca kendi arasında çatışmış, mezhep savaşları adı altında akılalmaz katliamlara imza atmış ve kadınlara ‘cadı’ diyerek canlı canlı yakmış korkunç bir zihniyet temeline sahip. Sömürgeci İngiltere ve Fransa başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesi işgal ettikleri ülkeleri yağmalayıp yer altı kaynaklarını sömürürken halklarında dinlerine ve ırzlarına tecavüz etmekten geri durmadı. Ancak Osmanlı’nın ve diğer İslam uygarlıklarının tarihe, bilime, sanata, teknolojiye, insani değerlere yapmış olduğu katkıya hiç değinmeyen Prof. Doğan, böylesine korkunç bir karanlık geçmişe sahip Avrupa’yı temize çıkararak eziklik psikolojisi ile İslam’ı da işin içine katma küstahlığında bulundu.

Yüzyıllar boyunca haçlı seferleri ile milyonlarca masum Müslümanı katletmiş, ırzlarına tecavüz etmiş olan hristiyan haçlılar günümüzde de halen Irak ve Suriye başta olmak üzere terörü destekleyip kargaşa ve kaos çıkartarak Müslümanların kanına girmeye, topraklarını işgal etmeye, camilerde katliam yapmaya devam ediyor.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/yeni-asyanin-hacli-guzellemesine-sofuoglundan-ayar-792117.html

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