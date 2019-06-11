Tarihte bir ilk! Yerevan’dan Van’a ilk direkt uçuş gerçekleşti (video)

Ermenistan’ın son başkentinden ilk başkentine sadece 35 dakikada ve direk uçuşla vara bilmeyi hayal etmek bile zordu. Yerevan-Van direk uçuşu günümüzde gerçekleştirilmiş tarihi bir olaydır.

Pan-Ermeni Oyunlarının Dünya Komitesi’nin başkanı İşkhan Zakaryan başkanlığındaki heyet ilk defa direk uçuşla 2845 yaşında Van şehirine gitti.

Uçak kuzey-batıya doğru uçarak Ermenistan-Türkiye sınırını geçti. Heyete ilk manzarayı Ararat dağı (Ağrı Dağı) çıktı ancak Araks nehrinin sağ kıyısından.

Uçak Yervandaşat, Kağzıvan (Kağızman), Ermeni sıradağlarıyla ve Manazkert (Malazgirt) üzerinden geçip Sipan Dağı (Süphan Dağı) ve Van gölü üzerinden dönüp Artamet (Edremit) köyünün yakınlarında Van havalimanında iniş yaptı.

Uçaktan Ağtamar adası ve adadaki Orta Çağda inşa edilmiş Ermeni mimarisinin şaheseri Surb Haç Kilisesini görmesi inanılmazdı.

Heyette Pan-Ermeni Oyunları’nın Başkan Yardımcıları ABD’li Ermeni Alber Boyacyan, Lübnan’lı Ermeni Stepan Terpetrosyan, yazar Roland Şaroyan, Perç Halacıyan, Ermenistan Parlamentosu’nun “Benim Adımım” Partisinin Milletvekili Taguhi Tovmasyan, Ermenistan Bilimler Akademisi’nin Tarih Fakültesinin Dekanı Edik Minasyan ve başkaları bulunuyordu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/11/Van-Yerevan-direkt-uçuş-Ermenistan-Türkiye/156891

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