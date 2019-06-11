Rusya’nın Ermenistan Askeri ataşesi: “Nahçıvan’da Azerbaycan ve Türkiye ortak askeri tatbikatları tehlikeli değil”

Rusya’nın Ermenistan Elçiliği’nin askeri ataşesi Andrey Grişuk gazetecilere verdiği demeçte Nahçıvan’da (Nakhijevan) düzenlenen Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatlarının tehlike oluşturmadığını açıkladı.

Askeri ataşe Andrey Grişuk “Bunlar planlı tatbikatlardır ve daha önce açıklandığı amaçlarına, sorunlarına uygun bir şekilde gerçekleştiriyor. Bunlara biz ve 102. üssümüz de takiptedir.”

Hatırlanacağı üzere 7-13 Haziran tarihler arasında Azerbaycan ve Türkiye Nahçıvan’da ortak askeri tatbikat başlattı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Sarsılmaz Kardeşlik 2019” ismi verilen tatbikatta 5 bin asker, yaklaşık 200 tank ve zırhlı araç, yaklaşık 180 füze ve top, 21 uçak ve helikopter ile diğer silahların yer aldığı bildirildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan Ermenistan’ın bu tatbikatları dört gözle izlediğini açıkladı.

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