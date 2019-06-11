Önce Müslümanlığı Öğren

Samsun’da Protestan Kilisesi Pastörü Orhan Pıçaklar, Hristiyan olmak isteyen gençleri, öncelikle kendi dinlerini öğrenmeleri gerektiğini söyleyip geri çevirdiğini söyledi.

Samsun’da bulunan Protestan Kilisesi’nin Pastörü Orhan Pıçaklar, “Hristiyan olmak istediklerini söyleyen gençlerimize öncelikle kendi dinleri hakkında bilgi sahibi olup olmadıklarını soruyorum. İslam dini ile ilgili bilgisi olmayan gençler var ve onlara öncelikle kendi dinlerini öğrenmeleri gerektiğini söyleyip geri çeviriyorum” dedi.

‘175 TÜRK VATANDAŞI KAYITLI’

Samsun’da 175 tane Hristiyan olduğunu ve Protestan Kilisesine geldiklerini söyleyen Pastör Orhan Pıçaklar, “Samsun’da Protestan Kilisemize İranlı, Afrikalı, Ukraynalı ve Türk vatandaşlarımız gelip ibadetlerini yapıyorlar. Samsun’da yaşayan ve Protestan olan 175 tane Türk vatandaşı var. Bu vatandaşlar kendilerini saklıyorlar çünkü kendi dinlerini söylemeye çekiniyorlar. Her dine saygı göstermemiz gerekiyor. Bizim de İslam dinine ve Müslümanlara saygımız var” diye konuştu.

‘İKİ DİN BİRBİRİNE BENZİYOR’

İslam ve Hıristiyanlığın birbirine çok benzediğini söyleyen Pıçaklar, “Samsun’da kilisemizi görüp merak edenler özellikle kiliseye gelip Hıristiyan olmak isteyen Türk gençlerimiz oluyor. Onlara ilk olarak neden buraya geldiklerini soruyorum. Hristiyan olmak istediklerini söyleyen gençlerimize öncelikle kendi dinleri hakkında bilgi sahibi olup olmadıklarını soruyorum. İslam dini ile ilgili bilgisi olmayan gençler var ve onlara öncelikle kendi dinlerini öğrenmeleri gerektiğini söyleyip geri çeviriyorum. Hıristiyan olmak için gerçekten kalpten bu dini istemek ve inanmak gerekiyor. İslam dini ve Hıristiyanlık birbirleriyle çok benziyorlar ama kurtuluş noktasında uyuşmuyorlar” şeklinde konuştu.

Kaynak: Samsun Haber Ajansı

https://www.hedefhalk.com/haber/once-muslumanligi-ogren-1581204

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