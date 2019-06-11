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|Birleşmiş Milletler tarafından Suriyeli mültecilerin yerleştirildikleri iller arasında yer alan Samsun’da son yılarda Suriyelilerin sayısındaki artış tepkilerin giderek artmasına neden oluyor. Suriyeli mültecilere sahile giriş yasağı koyduğu iddia edilen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’dan sonra Samsun’da Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Osman Yüksel de isyan etti.
SURİYELİ İSTEMİYORUM
Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Osman Yüksel, sosyal medya hesabından, “Mahallemde Suriyeli istemiyorum. Evini kiraya veren vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Çocuklarımıza kötü örnek oluyorlar” mesajını paylaştı. Osman Yüksel’in paylaşımı kısa sürede çok sayıda kişiden beğeni aldı.
MÜSLÜMAN OLSALAR CAMİYE GELİRLER
Osman Yüksel paylaşımı ile ilgili olarak gazetemizin sorularını yanıtlarken kesinikle ırkçı olmadığını belirtirken, “Dediğim gibi benim mahallemde 600’e yakın Suriyeli var. Bunların büyük bir çoğunluğu Yezidi. (Ezidi). Hemen hemen hepsinin evini ziyaret ettim. Bizim kültürümüzle uzaktan yakından ilgileri yok. Sadece yiyip içip yatıyorlar. Ayrıca evlerinde 10-15 kişi kalıyorlar. Mahalledeki küçük çocuklara saldırıyorlar. Bizim Hristiyan da olsa Yahudi de olsa fakir fukara muhtaç insanın başımızın üstünde yeri var. Ama adamlar sahillerde, parklarda. Bunların yüzünden bizim vatandaşımız parkta oturamıyor. Benim ülkeme gelen benim kardeşim. Ev ev gezdim. Bunlar Müslüman falan değil. 600’ün üzerinde Suriyeli var, 10 tane Suriyeli camiye gelmiyor” diye konuştu.
BİMER’E DE BİLDİRECEĞİM
Yaşadığı sıkıntıları BİMER’e de dilekçeyle bildireceğini belirten Muhtar Osman Yüksel, “O yüzden Canik’teki ev sahiplerinden rica ediyorum. Suriyelilere lütfen kiraya ev vermesinler. Mahallemizde bunlarla ilgili gerginlikler yaşanıyor. Bu nedenle mahallemde Suriyeli istemiyorum” dedi.
https://www.gazetegercek.com.tr/mahallemde-suriyeli-istemiyorum/77140/
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