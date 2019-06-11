SURİYELİ İSTEMİYORUM

Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Osman Yüksel, sosyal medya hesabından, “Mahallemde Suriyeli istemiyorum. Evini kiraya veren vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Çocuklarımıza kötü örnek oluyorlar” mesajını paylaştı. Osman Yüksel’in paylaşımı kısa sürede çok sayıda kişiden beğeni aldı.

MÜSLÜMAN OLSALAR CAMİYE GELİRLER

Osman Yüksel paylaşımı ile ilgili olarak gazetemizin sorularını yanıtlarken kesinikle ırkçı olmadığını belirtirken, “Dediğim gibi benim mahallemde 600’e yakın Suriyeli var. Bunların büyük bir çoğunluğu Yezidi. (Ezidi). Hemen hemen hepsinin evini ziyaret ettim. Bizim kültürümüzle uzaktan yakından ilgileri yok. Sadece yiyip içip yatıyorlar. Ayrıca evlerinde 10-15 kişi kalıyorlar. Mahalledeki küçük çocuklara saldırıyorlar. Bizim Hristiyan da olsa Yahudi de olsa fakir fukara muhtaç insanın başımızın üstünde yeri var. Ama adamlar sahillerde, parklarda. Bunların yüzünden bizim vatandaşımız parkta oturamıyor. Benim ülkeme gelen benim kardeşim. Ev ev gezdim. Bunlar Müslüman falan değil. 600’ün üzerinde Suriyeli var, 10 tane Suriyeli camiye gelmiyor” diye konuştu.

BİMER’E DE BİLDİRECEĞİM

Yaşadığı sıkıntıları BİMER’e de dilekçeyle bildireceğini belirten Muhtar Osman Yüksel, “O yüzden Canik’teki ev sahiplerinden rica ediyorum. Suriyelilere lütfen kiraya ev vermesinler. Mahallemizde bunlarla ilgili gerginlikler yaşanıyor. Bu nedenle mahallemde Suriyeli istemiyorum” dedi.