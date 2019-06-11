HDP’li Hüda Kaya, Samatya’da Ermeni kadına yapılan saldırıyı Meclis gündemine taşıdı

HDP’li Hüda Kaya, Samatya’da Ermeni kadına yapılan saldırıyı Meclis gündemine taşıdı.

İstanbul Samatya’da 1 Haziran 2019’da Ermenistanlı Arpine ve eşi Sarkis Tumanyan’ın evden çıkmasının ardından maskeli şahıslar tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırı sırasında saldırganlar “Bu daha başlangıç” dediği öğrenilmişti.

Sendika.org’un haberine göre HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, konuyu Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Kaya, tehditlerin mahalle halkının endişelerini arttırdığını belirterek “Bu saldırıdan sonra da Samatya’da Ermeni vatandaşlarımızın evleri hâlâ işaretlenmeye devam edilmektedir ve mahallede can güvenliği tehlike altındadır” dedi.

Kaya, Soylu’ya şu soruları yöneltti:

Saldırganların kimliği hakkında araştırma var mıdır ve ne aşamadadır?

Bu tür saldırıları engellemek için bakanlığınız tarafından önleyici çalışmalar var mıdır?

Bakanlığınız, Samatya’da vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama noktasında ne gibi önlemler almıştır veya almayı düşünmektedir?

Ermeni evlerinin işaretlenmesi ile gerçekleştirilen saldırılara ilişkin Bakanlığınızın herhangi bir soruşturma açtı mı? Açtıysa soruşturma hangi aşamadadır?

Bugüne kadar Ermeni vatandaşların evlerini işaretleyen kişilerden kaçı yakalanmıştır? Bu kişilerden kaçı ceza almıştır?

Ermeni vatandaşlarımızın Samatya’da uğradığı ırkçı saldırılara karşı alınan önlemler nelerdir?

Hükümet yetkililerinin azınlıklara karşı kullandığı aşağılayıcı ve öteleştirici dil bu saldırıların artmasında rol oynamış mıdır?

Farklı etnik ve inançtan olan vatandaşlarımızın yurdumuzda huzur ve güvenle yaşayabilmeleri için devlet görevlilerinin ayırımcı ve nefreti artıran dil ve politikalarını değiştirme ve dönüştürmesi hakkında ne çalışmalar öngörülmektedir?

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