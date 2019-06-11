‘Bu korku ortamında yaşayamayız’

İstanbul Samatya’daki evlerinde saldırıya uğrayan Ermeni aile Ermenistan’a geri döneceğini açıklayarak ‘Bu korku ortamında yaşayamayız’ dedi.

31 Mayıs Cuma günü İstanbul’un Samatya semtinde Ermenistanlı Arpine T., eşi Sarkis T.’nin evden çıkmasından kısa bir süre sonra zilin çalması üzerine kapıyı açmış ve Arpine T. kimliği belirsiz iki kişi tarafından bıçakla yaralanmıştı. Maskeli şahıslar kaçarken “Bu başlangıç” diye bağırmıştı.

Ermeni Haber Ajansı’nın haberine göre, Patrik vekili Aram Ateşyan saldırıya uğrayan Ermenistanlı aileyi ziyaret etti.

Aileye Patrikhanenin desteklemeye hazır olduğunu ifade eden Ateşyan suçluların bir an önce ortaya çıkması ve cezalandırılması konusunda süreci dikkatle takip edeceklerini ve mümkün olan her şeyi yapacaklarını vurguladı.

‘Bu korku ortamında yaşayamayız’

Ziyaret sırasında Samatya’daki evi terk ettiklerini ve bir tanıdıkların yanında kaldıklarını belirten Ermenistanlı aile korku ortamında yaşadıklarından dolayı Ermenistan’a geri döneceklerini açıkladı.

Meclis’e HDP’den soru önergesi

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, TBMM’ye konuyla ilişkin soru önergesi verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması ismiyle verilen önergede, “Söz konusu saldırı sırasında ‘Bu daha başlangıç’ şeklinde sözlü ifadelerin ve yazılı tehditlerin olması mahalle halkının endişelerini artırmaktadır. Bu saldırıdan sonra da Samatya’da Ermeni vatandaşlarımızın evleri hala işaretlenmeye devam edilmektedir ve mahallede can güvenliği tehlike altındadır” ifadeleri kullanıldı.

Kaya, Bakan Soylu’nun şu soruları yanıtlamasını istedi:

1- Saldırganların kimliği hakkında araştırma var mıdır ve ne aşamadadır?

2- Bu tür saldırıları engellemek için bakanlığınız tarafından önleyici çalışmalar var mıdır?

3- Bakanlığınız, Samatya’da vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama noktasında ne gibi önlemler almıştır veya almayı düşünmektedir?

4- Ermeni evlerinin işaretlenmesi ile gerçekleştirilen saldırılara ilişkin Bakanlığınızın herhangi bir soruşturma açtı mı? Açtıysa soruşturma hangi aşamadadır?

5-Bugüne kadar Ermeni vatandaşların evlerini işaretleyen kişilerden kaçı yakalanmıştır? Bu kişilerden kaçı ceza almıştır?

6- Ermeni vatandaşlarımızın Samatya’da uğradığı ırkçı saldırılara karşı alınan önlemler nelerdir?

7- Hükümet yetkililerinin azınlıklara karşı kullandığı aşağılayıcı ve öteleştirici dil bu saldırıların artmasında rol oynamış mıdır?

8- Farklı etnik ve inançtan olan vatandaşlarımızın yurdumuzda huzur ve güvenle yaşayabilmeleri için Devlet görevlilerinin ayırımcı ve nefreti artıran dil ve politikalarını değiştirme ve dönüştürmesi hakkında ne çalışmalar öngörülmektedir?”

HABER MERKEZİ

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