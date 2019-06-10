Yerevan’da Pontus Rum Soykırımı’nın 100. yıldönümü etkinliği organize edildi

Batı Ermenileri Sorunları Araştırma Merkezi’nde Pontus Rum Soykırımı’nın 100. yıldönümü etkinliği organize edildi. Etkinlikte konuşan ‘Patrida’ Yunan cemaati yöneticisi Eduard Polatov’un belirttiğine göre Ermenistan, Rum Jenosidi konusunun gündeme getirilmesi için önemli bir rol oynamıştır. Batı Ermenileri Sorunları Araştırma Merkezi bilim elemanı, Türkolog Meline Anumyan’a göre ise, Pontus Rum Soykırımı ağır bir yaradır. Anumyan: “Soykırım’ın açtığı yara iyileşmedikçe daha büyük bir yaraya dünüşüyor. Ancak Ermeni ve Rum halkları, siyasi mücadele yoluyla tazminata ulaşabilirler diye ümitlerini kesmedi. Bu yolda yalnız olmadığımıza da inanıyoruz. Ermeni, Rum ve Süryaniler bu konuda birbirlerini anlama potansiyeline sahiptir” şeklinde konuştu. Ermenistan’ın Rum Cemaatleri Birliği Başkanı Maria Lazareva ise, gerek Ermeni gerekse Rum jenositlerinin esas benzerliğinin hala tanınmamış olmaları olduğunun altını çizdi. Lazareva’nın ifade ettiği görüşe göre, bu soykırım Pontus bölgesinde işlenmiş olmasına rağmen sözü geçen jenosit tüm Rumlara karşı gerçekleştirilen bir eylemdi.

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