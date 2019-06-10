Stas Namin Ermenistan’daki kiliseleri hakkında belgesel hazırladı (video)

Besteci, fılm yapımcı Stas Namin “Ermenistan’ın eski kiliseleri” isimli bir belgesel hazırladı. Rusya’da yaşayan Stas Namin’in gerçek adı Anastas Mikoyan’dır. Kendisi Sovyet devlet adamı, Stalin’in arkadaşı, meşhur MİG savaş uçaklarının yapım çalışmlarını yöneten Anastas Mikoyan’ın torunudur.

Çocukluğundan beri Ermenistan’ın kendisi için hayali ve mucizevi bir ülke olduğunu ifade eden Stas Namin çocukluğunda sık sık Ermenistan’a geldiğini, ancak çok kısa süreliğine kaldığını söyledi.

Birkaç yıl önce Rusyalı Ermeni işadamı Ruben Vardanyan’ın davetiyle Ermenistan’a gelen Stas Namin burdaki bütün tarihi mekanları videoya çekti ve sonuçta bir belgesel ortaya çıktı.

Bu belgesel aynı zamanda rocker olarak tanınan Stas Namin’in tarihi ve kültürel köklerine dönüşünün bir ifadesidir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/10/Ermenistan-Anastas-Mikoyan/156865

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